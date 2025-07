Tiroteio no Kentucky, nos Estados Unidos, faz dois mortos e três feridos

Duas mulheres morreram e três homens ficaram feridos no tiroteio hoje numa igreja em Lexington, Kentucky, nos Estados Unidos, segundo o governador do Estado, Andy Beshear.

O incidente começou depois de um polícia ter mandado parar um veículo perto do aeroporto de Blue Grass, afirmou o chefe da polícia de Lexington, Lawrence Weathers, numa conferência de imprensa.

Depois de disparar contra o polícia, o suspeito roubou um veículo e fugiu para a Igreja Batista de Richmond Road, no sudoeste de Lexington, onde começou a disparar contra as pessoas.

"Informações preliminares indicam que o suspeito pode ter tido uma ligação com os membros da igreja", disse Weathers.

O suspeito, que não foi imediatamente identificado, foi mais tarde morto pela polícia de Lexington.

"Por favor, rezem por todos os que foram afetados por estes atos de violência sem sentido e agradeçamos a resposta rápida do Departamento de Polícia de Lexington e da Polícia do Estado do Kentucky", disse o governador Andy Beshear, numa publicação nas redes sociais.