PS acusa Montenegro de normalizar Chega para continuar a negociar com Ventura

O líder parlamentar do PS acusou o primeiro-ministro de normalizar o Chega para continuar a negociar com o partido de André Ventura, considerando o país "está hoje pior" do que estava quando a AD chegou ao poder.

À entrada para a reunião da Comissão Política Nacional do PS, que hoje se reúne em Lisboa para debater o estado da Nação, Eurico Brilhante Dias fez uma avaliação negativa da governação do PSD/CDS-PP, considerando que, "no essencial, os problemas do país em muitas dimensões agravaram-se" e Portugal "está hoje pior do que estava em março de 2024".

"O doutor Luís Montenegro precisa de normalizar o Chega para com ele construir esse bloco de direita. E é isso que está a fazer, normalizar o Chega e as suas ideias, para continuar a negociar à direita e continuar a conversar com o doutor André Ventura", condenou.

Questionado sobre este era o "fim do não é não" do PSD ao Chega, o líder parlamentar socialista considerou que esse "já acabou há muito", não apenas nas questões de imigração, mas também na questão do IRS, quando os dois partidos "se juntaram para chumbar uma proposta do PS".

"Há um trabalho longo a fazer de preparação, mas a verdade é que a alternativa política no país, hoje, depois daquilo que temos visto nas últimas semanas, é o Partido Socialista porque, em bom rigor, o doutor Luís Montenegro disse que ia planar. Planou, planou e aparentemente aterrou ao colo do doutor André Ventura", acusou.

De acordo com Eurico Brilhante Dias, neste momento o país está ter "a segunda edição da célebre frase do doutor Luís Montenegro de que o país está melhor, mas os portugueses não", em 2014, quando PSD e CDS eram Governo, liderado por Pedro Passos Coelho, durante a intervenção da 'troika'.

"E no fundo é isso que hoje o doutor Luís Montenegro nos disse. Ele acha que o país está melhor, em particular na saúde, não há nenhum português que ache que a saúde em Portugal esteja hoje melhor", criticou.