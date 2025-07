Jogo 'M1LHÃO' passa de semanal a mensal e mantém prémio de 1 milhão de euros

O sorteio do jogo "M1LHÃO" passa de semanal a mensal para garantir a sua sustentabilidade financeira, decorrendo na última sexta-feira de cada mês e mantendo o prémio de 1 milhão de euros, foi hoje publicado em Diário da República.

De acordo com a portaria publicada em Diário da República pela ministra do Trabalho, Solidariedade e Segurança Social, Rosário Palma Ramalho, a decisão é "decorrente da evolução das vendas do "Totosorteio" ("M1LHÃO") verificada nos últimos anos", e visa "garantir a sustentabilidade financeira do jogo no médio e longo prazo".

Assim, os sorteios que decorrem em simultâneo com o Euromilhões deixam de ser semanais para passarem a ser mensais, mantendo-se o valor do prémio em 1 milhão de euros.

Podem decorrer sorteios especiais com prémios adicionais "em função da evolução das vendas e da robustez do fundo para pagamento de prémios", pode ler-se na portaria.

Para decorrerem os sorteios especiais deve ser feita "a devida publicitação feita pelo Departamento de Jogos previamente à data de aceitação de apostas".

O sorteio do "M1LHÃO" passa a realizar-se na última sexta-feira de cada mês.

De acordo com a portaria, em cada sorteio participam todas as apostas do "M1LHÃO" registadas em simultâneo com as do jogo principal (Euromilhões) "entre o dia imediatamente seguinte àquele em que se realiza o sorteio mensal anterior e o dia em que se realiza o sorteio mensal seguinte".

De acordo com informações na página na Internet Jogos Santa Casa, da Santa Casa da Misericórdia de Lisboa, responsável por explorar os jogos sociais em Portugal, por cada aposta simples no Euromilhões é atribuído um código alfanumérico único, gerado automaticamente pelo sistema de jogo, que corresponde à aposta no "M1LHÃO".

A portaria entra em vigor em 26 de julho e aplica-se às apostas registadas para participarem nos sorteios que se realizem a partir do dia 29 de agosto.

Como disposição transitória, participam no sorteio do "M1LHÃO" do dia 29 de agosto "todas as apostas registadas em simultâneo com as apostas do jogo principal Euromilhões entre o dia 26 de julho e o dia 29 de agosto".