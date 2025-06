Advogado crítico do presidente salvadorenho foi detido e está em parte incerta

A defesa do advogado Enrique Anaya, crítico do Presidente de El Salvador Nayib Bukele e detido no sábado por alegado branqueamento de capitais, afirmou no domingo que desconhece o seu paradeiro.

"Estamos numa situação pior, dado que não sabemos onde está detido", afirmou o advogado de defesa Jaime Quintanilla aos jornalistas, depois de tentar ver o seu cliente na Direção Nacional de Investigação da Polícia Civil, em São Salvador, para onde foi levado no sábado.

Quintanilla adiantou ainda que as autoridades realizaram buscas no escritório do advogado, de onde os procuradores "levaram documentos que não têm nada a ver com o caso, porque este é um caso pessoal".

Anaya foi detido no sábado pela polícia salvadorenha sob acusações de branqueamento de capitais, segundo a Procuradoria-Geral da República (PGR). "Hoje foi efetuada a detenção de Salvador Enrique Anaya Barraza pelo crime de branqueamento de capitais e de bens. Será encaminhado para os tribunais correspondentes nos próximos dias", anunciou a PGR numa curta mensagem na rede social X publicada no dia da detenção.

Enrique Anaya é um forte crítico do Governo do Presidente Bukele, concentrando-se principalmente em questões jurídicas. Nas últimas semanas, denunciou nas redes sociais o que considera ser irregularidades no processo penal da advogada anticorrupção Ruth López, detida em 18 de maio e processada por enriquecimento ilícito.