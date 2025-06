Trump e Xi conversam telefonicamente sobre guerra comercial

O Presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, e o homólogo chinês, Xi Jinping, conversaram hoje telefonicamente, numa altura em que as negociações sobre tarifas alfandegárias entre os dois países ameaçam o comércio global.

A conversa foi confirmada pelo Ministério dos Negócios Estrangeiros da China, que, para já, se limitou a informar que Trump iniciou a chamada telefónica, um dia depois de o Presidente norte-americano ter admitido que era difícil chegar a um acordo com Xi.

"Gosto de Xi, Presidente da China. Sempre gostei e sempre gostarei, mas é muito duro e extremamente difícil fazer um acordo com ele", desabafou Trump na quarta-feira, numa mensagem na rede Social Truth.

Para já, a Casa Branca ainda não comentou o telefonema de hoje entre os dois líderes.

As negociações comerciais entre os Estados Unidos e a China ficaram paralisadas logo após um acordo a 12 de maio entre os dois países para reduzir as tarifas enquanto as negociações decorriam.

Os EUA acusam a China de não exportar minerais essenciais, e o Governo chinês opõe-se à restrição norte-americana de venda de 'chips' e de acesso a vistos a estudantes universitários chineses.

Trump reduziu as suas tarifas de 145% sobre os produtos chineses para 30% durante 90 dias para permitir negociações.

A China também baixou os seus impostos sobre os produtos dos EUA de 125% para 10%.

Estes avanços e recuos nas taxas têm provocado oscilações bruscas nos mercados globais e ameaça prejudicar o comércio entre os dois países.

Recentemente, o secretário do Tesouro norte-americano, Scott Bessent, sugeriu que só uma conversa entre Trump e Xi poderia resolver as divergências para que as negociações possam ser retomadas.