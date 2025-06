Costa fala em ano crucial para conclusão do acordo UE-Mercosul

O presidente do Conselho Europeu, António Costa, defendeu hoje que este será um "ano crucial" para a concretização do acordo da União Europeia com o Mercado Comum do Sul (Mercosul), bem como para as relações com a América Latina.

Esta posição foi transmitida numa publicação na rede social X, após um contacto com o Presidente do Uruguai, Yamandú Orsi, a quem António Costa felicitou "pela sua vitória eleitoral".

"Neste ano crucial para as nossas relações com a América Latina e as Caraíbas, a conclusão do acordo União Europeia (UE)-Mercosul", defendeu o antigo primeiro-ministro português na mesma mensagem.

Para o líder da instituição que junta os chefes de Governo e de Estado da UE, também "a cimeira UE-CELAC (Comunidade de Estados Latino-Americanos e Caribenhos) constituirá um sinal forte para o mundo do empenho na abertura e da procura de prosperidade partilhada".

"Pensando numa perspetiva global, como nos ensinou o saudoso Pepe Mujica [antigo Presidente do Uruguai, que morreu em meados de maio] continuaremos a trabalhar juntos por um mundo mais justo, em defesa do multilateralismo, da democracia e de uma ordem internacional baseada em regras", adiantou António Costa.

Para este ano espera-se a concretização do acordo UE-Mercosul, após o fim das negociações de alto nível em dezembro de 2024.

Este acordo é especialmente atrativo para o bloco comunitário neste momento, face às tensões comerciais com os Estados Unidos.

A UE e os países do Mercosul alcançaram, no final do ano passado, um acordo político para aquele que será o maior acordo comercial e de investimento do mundo, que servirá um mercado de 700 milhões de consumidores, no âmbito do reforço da cooperação geopolítica, económica, de sustentabilidade e de segurança dos dois blocos.

Após o acordo político, cabe agora à Comissão Europeia, que detém a competência da política comercial da UE, apresentar uma proposta ao Conselho e ao Parlamento Europeu para assinatura e conclusão, o que se espera que aconteça este verão.

O texto desse acordo foi finalizado em 2019, após 20 anos de negociações, mas nessa altura não teve seguimento.

O acordo UE-Mercosul abrange os 27 Estados-membros da UE mais Brasil, Argentina, Paraguai e Uruguai, o equivalente a 25% da economia global e a 780 milhões de pessoas, quase 10% da população mundial.