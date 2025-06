Reforçados laços do Governo Regional com a comunidade madeirense em Maracay

No quinto dia da visita oficial à Venezuela, esta sexta-feira, 27 de Junho, o director regional das Comunidades e Cooperação Externa, Sancho Gomes, acompanhado pelo chefe de gabinete da presidência do Governo Regional, Rui Abreu, esteve em Maracay, no estado de Aragua.

"A jornada começou com uma visita ao Consulado de Portugal em Maracay, onde foi destacada a proximidade no atendimento à comunidade, mesmo sem marcação prévia. Seguiu-se uma visita a duas empresas, uma delas com mais de 100 trabalhadores, exemplo da resiliência e do contributo dos madeirenses para a economia venezuelana", indica nota à imprensa.

"Durante a tarde, a comitiva visitou a Casa Portuguesa de Aragua e o Centro Geriátrico de Maracay, recentemente ampliado com novos consultórios e espaço de fisioterapia, estrutura essa apoiada pelo Governo Regional. Sancho Gomes reafirmou o compromisso de continuar a apoiar instituições que prestam apoio social à comunidade mais idosa", revela ainda.

Acrescenta que "o dia terminou com um jantar-concerto no Centro Social Madeirense de Valência, que reuniu mais de 500 madeirenses e luso-descendentes". A iniciativa, prossgue, "contou com actuações da cantora Vânia Fernandes, do Grupo Folclórico do Centro e de grupos de danças tradicionais venezuelanas, num ambiente de forte interculturalidade e celebração das raízes madeirenses".

Esta visita integra-se nas comemorações do Dia da Região Autónoma da Madeira e das Comunidades Madeirenses, reforçando o compromisso do Governo Regional com a sua diáspora.