Contas de desinformação usam IA para amplificar narrativas

Uma onda de desinformação 'online' composta por contas "super-disseminadoras" de falsas notícias recorrendo a Inteligência Artificial (IA) acumulou mais de 100 milhões de visualizações desde que Israel começou a ofensiva militar no Irão.

O canal de televisão britânico BBC analisou uma séria de vídeos desinformativos criados com IA que acumularam mais de 100 milhões de visualizações em diversas plataformas, que pretendiam ostentar "as capacidades militares do Irão, ao lado de clipes falsos que mostravam as consequências de ataques a alvos israelitas".

"Contas pró-Israel também compartilharam desinformação 'online', principalmente fazendo recircular clipes antigos de protestos e reuniões no Irão", de forma a mostrar uma imagem de dissidência entre o Governo e o apoio entre os iranianos à campanha militar de Israel.

Uma organização especializada na análise de imagens contactada pela BCC descreveu o volume de desinformação virtual como "surpreendente".

"Certas contas tornaram-se "super-disseminadoras" de desinformação, sendo recompensadas com um crescimento significativo em contagem de seguidores", lê-se na informação veiculada, acrescentando que algumas destas contas recorrem ao uso de nomes aparentemente oficiais, de forma a aumentar uma suposta credibilidade.

As contas analisadas pelo meio de comunicação difundiam imagens geradas por IA que parecem tentar aumentar o sucesso da reposta do Irão aos ataques de Israel. Por exemplo, uma imagem com 27 milhões de visualizações mostrava dezenas de mísseis a cair sobre a capital de Israel, Tel Aviv.

Outra publicação alegava mostrar um F-35 israelita abatido pelas defesas aéreas, quando na verdade o vídeo pertencia a um videojogo de simuladores de voo, fazendo com que a publicação fosse removida, apesar de contar com mais de 21,1 milhões de visualizações.

À BBC Verify a diretora de investigação do grupo de analistas Get Real, Emmanuelle Saliba, afirmou: "A torrente de desinformação marcou 'a primeira vez que vimos a IA generativa ser usada em escala durante um conflito'".

A guerra entre Israel e o Irão foi desencadeada em meados de junho por bombardeamentos israelitas contra território iraniano, levando à retaliação de Teerão.

O conflito, que já fez centenas de mortos e feridos de ambos os lados, assumiu uma nova dimensão com os bombardeamentos pelos Estados Unidos de várias instalações nucleares iranianas, incluindo o complexo de Fordo.

Fordo, que tem com capacidade de enriquecimento de urânio a 60%, segundo os especialistas, fica localizado a cerca 100 quilómetros a sul de Teerão, cuja área metropolitana tem uma população de 14 milhões de pessoas.