Ouvidas explosões em Jerusalém após alerta de sirenes

As sirenes de alerta de ataque soaram hoje de manhã em Israel e ouviram-se explosões sobre a cidade de Jerusalém, testemunhou um jornalista da Agência France Presse (AFP) no local.

Inicialmente o Exército de Israel alertou sobre a proximidade de mísseis iranianos.

Poucos minutos depois o repórter da AFP relatava explosões sobre Jerusalém.

Os dois novos ataques com mísseis do Irão contra Israel fizeram soar o alarme em várias zonas do centro e do norte de Israel, após o que os serviços de emergência receberam informações sobre a queda de projéteis.

Até ao momento não foram registadas vítimas.

O Exército israelita comunicou inicialmente a deteção de mísseis disparados do Irão contra o território israelita seguidos de uma nova barragem de mísseis cerca de 20 minutos mais tarde.

Na sequência dos avisos, o serviço de emergência israelita Magen David Adom (MDA) informou que tinham sido registadas quedas de obuses no centro e no sul do país e que os bombeiros estavam a caminho do local.

Tratou-se do segundo ataque do Irão contra Israel depois da meia-noite visto que durante a madrugada foram também acionados alarmes na cidade de Telavive e arredores não tendo sido registados danos.

Desde o início da ofensiva israelita, há 11 dias, 24 pessoas morreram em Israel, enquanto no Irão o número de mortos é de 400, de acordo com o Ministério da Saúde de Teerão.

No entanto, um grupo de defesa dos direitos humanos com sede em Washington, Estados Unidos, estima que o número de mortos no Irão é de 850.