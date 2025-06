Pelo menos 16 feridos no primeiro bombardeamento do Irão após ataque dos EUA

Pelo menos 16 pessoas ficaram feridas, a maioria sem gravidade, pelo impacto de quase 30 mísseis disparados do Irão contra o centro e norte de Israel, após o ataque dos EUA contra as suas instalações nucleares.

O serviço de ambulâncias de Israel confirmou que um homem de 30 anos ficou consideravelmente ferido pelo impacto da explosão e que outras 15 pessoas ficaram feridas sem gravidade, após as explosões em Telavive, Nes Tziona e Haifa, escreve a EFE.

O Irão confirmou pouco depois o ataque, que descreveu como "a vigésima onda da Operação Promessa Verdadeira 3", como Teerão denominou a campanha de represália contra Israel, após o início, há nove dias, dos ataques israelitas contra o seu território, "através de uma combinação de mísseis de combustível líquido e sólido de largo alcance, com uma ogiva de grande potência".

O Irão precisou que os alvos do ataque eram o Aeroporto Internacional de Ben Gurion, um centro de investigação biológica, bases logísticas e vários níveis de centros de comando e controlo.

O Presidente norte-americano, Donald Trump, anunciou hoje que os Estados Unidos atingiram "com sucesso" três instalações nucleares iranianas, os primeiros bombardeamentos norte-americanos a ocorrer no âmbito do conflito entre Israel e o Irão.