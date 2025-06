Polícia espanhola investiga divulgação no Telegram de dados pessoais de governantes

A polícia espanhola abriu uma investigação à divulgação num canal do Telegram de dados pessoais de membros do Governo e antigos dirigentes do Partido Popular, como números de telemóveis, bilhetes de identidade, moradas e endereços de correio eletrónico.

Segundo a agência Europa Press, os dados foram divulgados nas últimas horas num canal da rede social Telegram intitulado "Alvise Pérez Chat", a partir do qual costumam ser enviadas mensagens de apoio ao eurodeputado do partido de extrema-direita Se Acabó la Fiesta (Acabou-se a Festa).

A lista foi posteriormente retirada desse canal.

A Policia Nacional abriu uma investigação sobre a fuga destes dados pessoais, confirmaram fontes do Ministério do Interior à Europa Press.