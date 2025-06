Trump demite responsável da agência de segurança nuclear

Donald Trump demitiu o comissário da agência federal que controla a segurança nuclear, a decisão mais recente no processo de passar a controlar as agências reguladoras independentes.

Christopher Hanson, um democrata, que presidia à Comissão de Regulação do Nuclear (NRC, na sigla em inglês), afirmou hoje, em comunicado, que Trump o demitiu sem causa, "ao contrário do que está na lei e do costume sobre a remoção de apontados para as agências independentes".

A demissão de Hanson ocorre quando Trump procura retirar autoridade à agência independente que tem regulado a indústria nuclear nos EUA desde há cinco décadas.

Em maio, Trump assinou ordens executivas para quadruplicar a produção de energia nuclear dentro de 25 anos, objetivo que os analistas consideram improvável de alcançar.

A porta-voz da Casa Branca, Anna Kelly, disse aos jornalistas que "as organizações são mais efetivas quando os líderes estão alinhados na mesma direção".

Trump já demitiu dois dos três democratas que estavam na Comissão para a Igualdade de Oportunidades no Emprego, assim como outros dois membros da Comissão Nacional para as Relações Laborais.

Willie Phillips, um democrata e antigo presidente da Comissão Federal de Regulação da Energia, demitiu-se em abril, e disse aos jornalistas que o fazia porque a Casa Branca lhe dissera que queria a sua saída.

Trump também já assinou ordens executivas que dão à Casa Branca controlo direto de reguladores federais independentes, como a comissão do mercado de capitais (SEC, na sigla em inglês), a Comissão Federal do Comércio e a Comissão Federal das Comunicações.

Os democratas já classificaram a demissão de Hanson como "ilegal" e consideraram-na mais um exemplo da vontade de Trump de consolidar o seu poder.

Os senadores democratas Sheldon Whitehouse, Patty Murray e Martin Heinrich, em comunicado, acusaram Trump de ter excedido a sua autoridade e que as suas "ilegalidades" ameaçavam a capacidade da comissão de garantir que as centrais e os materiais nucleares eram seguros e livres de interferências políticas.

Edwin Lyman, diretor da segurança da energia nuclear na União dos Cientistas Preocupados (UCS, na sigla em Inglês), classificou Hanson como um dedicado funcionário público e um forte apoiante da missão da NRC de assegurar a saúde e a segurança do público.

Demitir Hanson é "a mais recente decisão ultrajante de Trump para minar a independência e integridade" da agência que protege o território dos EUA de desastres em centrais nucleares, disse Lyman, em comunicado.