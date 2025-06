Deslizamento de terra causado pelo tufão Wutip deixa três mortos no sul da China

Pelo menos três pessoas morreram na sequência de um deslizamento de terra provocado por chuvas torrenciais associadas ao tufão Wutip, na região autónoma de Guangxi, sul da China, informou hoje o portal de notícias local Yicai.

O incidente ocorreu no sábado, na localidade de Shapo, vila de Luchuan, quando a acumulação de água fez ceder uma massa de terras, atingindo várias habitações e causando vítimas mortais.

As autoridades locais mobilizaram equipas de emergência para prestar assistência às populações afetadas e avaliar os danos, de acordo com o portal.

O tufão Wutip, o primeiro da temporada na China, tocou terra a 14 de junho, na província insular de Hainan, como tempestade tropical severa, voltando a atingir o continente durante o fim de semana, com chuvas intensas e ventos fortes em várias províncias do sul do país.

Na província de Guangdong, onde os níveis de alguns rios permanecem elevados, as autoridades reduziram na noite de domingo o nível de resposta de emergência face às inundações, do grau II para o grau III -- numa escala em que o grau I é o mais elevado --, após registarem uma estabilização das condições meteorológicas.

Wutip é o primeiro tufão da temporada na China, mas a sua formação registou um atraso superior a dois meses face ao habitual início da época, que ocorre geralmente no final de março.

De acordo com especialistas, o atraso deveu-se à presença de um sistema de alta pressão subtropical anormalmente forte e à chegada tardia da monção de verão ao mar do Sul da China, fatores que inibiram a convecção tropical necessária para o desenvolvimento de ciclones.