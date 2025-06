China testa em linha real comboio de alta velocidade que pode atingir 400 km/h

A China iniciou esta semana os primeiros testes em linha real do novo comboio de alta velocidade CR450, totalmente desenvolvido no país e projetado para atingir uma velocidade operacional de 400 quilómetros por hora, noticiou hoje a imprensa local.

Os ensaios, com uma duração prevista de cerca de 15 dias, decorrem no troço Wuhan-Yichang da recém-construída linha Wuhan-Chongqing-Chengdu, na província central de Hubei, considerada adequada para validar o desempenho técnico sem interferir no tráfego ferroviário regular.

O comboio partiu na quinta-feira da estação de Yichang Norte, tendo percorrido o trajeto a várias velocidades para recolher dados sobre aceleração, travagem, estabilidade e consumo energético, no âmbito do que é designado como "teste de tipo".

Embora a velocidade máxima em operação comercial seja de 400 km/h, o CR450 foi concebido para atingir até 450 km/h em condições de teste, numa tentativa de ultrapassar os atuais limites técnicos da rede de alta velocidade chinesa, fixados em 350 km/h.

O CR450 representa uma evolução do modelo Fuxing, o primeiro comboio de alta velocidade totalmente desenvolvido na China sem recurso a tecnologia estrangeira. Integra um programa de inovação iniciado em 2018, apoiado pelo atual plano quinquenal de desenvolvimento do Governo chinês, que define as prioridades estratégicas e económicas do país a cinco anos.

Entre os objetivos técnicos do projeto está a manutenção de níveis de consumo energético e ruído semelhantes aos dos modelos atualmente em operação, apesar do aumento de velocidade.

Se os testes forem concluídos com sucesso, o novo comboio poderá entrar em serviço comercial a partir de 2026, segundo especialistas do Instituto de Ciências Ferroviárias da China.