Um sobrevivente e 268 mortos em queda de Boeing em zona residencial

Um Boeing 787 caiu hoje em Ahmedabad, no noroeste da Índia, minutos após descolar com destino a Londres, fazendo 268 mortos, 27 dos quais nos edifícios em que embateu antes de se incendiar.

Segundo as autoridades, há apenas um sobrevivente entre as 242 pessoas que seguiam a bordo do avião da Air Índia, um Boeing 787-8 Dreamliner, o "topo de gama" do fabricante norte-americano: um homem que viajava no lugar 11A e que foi transportado para o hospital.

As equipas de resgate indianas, acompanhadas por cães de busca, continuaram a vasculhar os escombros fumegantes em busca de corpos, mesmo depois de ter caído a noite.

Antes disso, os bombeiros estiveram a extinguir as chamas do que resta do Boeing, que colidiu com edifícios em terra à hora do almoço, entre o hospital público da cidade e o bairro de Ghoda Camp, com os tanques carregados com 125.000 litros de combustível.

O número de 268 corpos recuperados, confirmado pela polícia de Gujarat, estado onde ocorreu o acidente, indica que, além das vítimas do avião, pelo menos 27 pessoas morreram em terra.

O Departamento de Saúde do estado de Gujarat, no noroeste da Índia, havia informado anteriormente que um ocupante do avião havia sobrevivido e sido hospitalizado.

A comunicação social indiana divulgou amplamente que o sobrevivente ocupava o lugar 11A, depois de vídeos divulgados nas redes sociais mostrarem um homem com uma t-shirt ensanguentada, a coxear, mas capaz de caminhar até uma ambulância.

Ele apresentou um cartão de embarque em nome de Vishwash Kumar Ramesh, de 40 anos e nacionalidade britânica.

A televisão pública britânica BBC falou com um primo do sobrevivente, na cidade de Leicester, Ajay Valgi, que relatou que Ramesh tinha contactado a família para garantir que estava bem.

A agência de notícias britânica Press Association (PA) também falou com o irmão do sobrevivente, Nayan Kumar Ramesh, de 27 anos.

"Ele disse-me: 'Não faço ideia de como saí daquele avião'", relatou.

Algumas horas antes, a polícia local tinha informado que 41 pessoas tinham sido hospitalizadas.

De acordo com a aviação civil, o voo 171 da Air India transportava 230 passageiros --- 169 indianos, 53 britânicos, sete portugueses e um canadiano --- e 12 tripulantes.

"O nosso escritório fica mesmo ao lado do local onde o avião caiu. Vimos pessoas a saltar do 2.º e do 3.º andares. O avião estava em chamas", descreveu um trabalhador, que não quis ser identificado.