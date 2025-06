Atacante de escola na Áustria era ex-estudante de 21 anos que tinha duas armas

O autor do ataque a uma escola em Graz, hoje, na Áustria, é um ex-estudante de 21 anos que não completou os estudos, tendo utilizado duas armas para matar pelo menos outras nove pessoas, segundo as autoridades austríacas.

De acordo com a polícia austríaca, citada pela Associated Press (AP), o ataque matou pelo menos 10 pessoas (incluindo o seu autor, que se suicidou) e feriu 12 (algumas com gravidade). O atacante era um homem de 21 anos que tinha duas armas, aparentemente obtidas de forma legal.

Segundo a AP, a polícia não apontou já razões para as motivações, mas disse que o jovem se suicidou na casa de banho após o ataque.

O ministro do Interior austríaco, Gerhard Karner, afirmou em conferência de imprensa que o autor era um ex-estudante da escola secundária em causa (BORG Dreierschützengasse, a um quilómetro do centro de Graz) e que não tinha completado os estudos.

Já o chanceler austríaco, Christian Stocker, decretou três dias de luto nacional na sequência da tragédia, falando num "dia negro" para a história do país.

O presidente, Alexander van der Bellen, disse que "este horror não pode ser reproduzido em palavras".

O jornal Kronen Zeitung indica que o tiroteio começou por volta das 10:00 da manhã locais (09:00 em Lisboa) e que o suposto agressor disparou em duas salas de aula diferentes.

"Várias unidades especiais da polícia de intervenção estão no local", disse então a polícia na rede social X, referindo-se a "tiros" sem dar mais pormenores.

Às 11:30, a polícia local escreveu na rede social X que a escola foi totalmente evacuada e todos foram levados para um ponto de encontro seguro.

A polícia indicou que a situação está "controlada e segura" e que não acredita que haja mais perigo.

Graz, a segunda maior cidade da Áustria, está localizada no sudeste do país e tem cerca de 300.000 habitantes.