Resiliência e Coragem

Os madeirenses e porto-santenses merecem mais do que promessas vazias e resultados que nunca se concretizam.

Merecem um futuro melhor, com políticas públicas que respondam aos desafios da Região, com uma gestão que inspire confiança, com ações concretas que façam a diferença no seu dia a dia.

A Região Autónoma da Madeira precisa, mais do que nunca, de uma mudança corajosa e determinada. Precisa de estabilidade e de ambição para fazer mais, para melhorar a vida das famílias madeirenses. E isto, só o Partido Socialista da Madeira está posicionado para o poder garantir.

Vamos ter as segundas eleições no espaço de 1 ano, com os atuais Secretários Regionais, da Saúde, dos Equipamentos e das Finanças constituídos arguidos numa investigação por suspeitas de corrupção, e com o ainda presidente do Governo Regional arguido pelas mesmas razões.

Miguel Albuquerque está indiciado por oito tipos de crimes diferentes, incluindo corrupção ativa e passiva, além de prevaricação, recebimento indevido de vantagem, tráfico de influência, participação económica em negócio, abuso de poder e atentado contra o Estado de direito.

É a degradação completa da governação regional, e também por isto é preciso mudar. Não há outro caminho senão mudar, para sairmos desta instabilidade. As pessoas, os eleitores têm a responsabilidade de mudar esta situação, e o PS Madeira tem o particular dever de mostrar que é possível essa mudança, com um projeto governativo sério, responsável e que resolva os problemas estruturais da Região.

As prioridades de um futuro governo liderado pelo PS Madeira são claras.

Na Habitação, com o programa “Primeira Chave”, para aquisição de primeira habitação com rendas resolúveis, com aposta na reabilitação e recuperação de casas degradas, o programa “Renda Reduzida” e parcerias com autarquias e cooperativas para construção de mais habitação a custos controlados. Uma resposta que é também para uma classe média sufocada.

Na Educação, o fim das propinas para os estudantes madeirenses no ensino superior e creches gratuitas para todas as crianças. Porque a educação cria oportunidades para o futuro.

Na Saúde, com a construção do novo Hospital Central da Madeira, converter os hospitais dos Marmeleiros e o João de Almada em estruturas residenciais para idosos, e transformar o hospital Nélio Mendonça numa unidade de saúde com hospital de reabilitação, valências de cuidados continuados, e unidade do doente frágil e de medicina paliativa. Queremos cuidados para um envelhecimento saudável e planeado.

Na economia, com a aposta na economia do mar, com a revitalização do nosso setor primário, a redução do IVA e IRS, e o investimento em obras estruturantes tão necessárias como novas ligações entre concelhos, em particular entre Santa Cruz-Funchal-Câmara de Lobos, as novas unidades de saúde e nova habitação estimulando o nosso importante setor da construção, sem obras inventadas nem inúteis.

Construção para o benefício da população.

Em Democracia há sempre alternativas, há sempre soluções, e nas próximas eleições certamente os madeirenses e porto-santenses a escolherão. Não há uma só verdade.

Mas existem diferentes prioridades.

Como Presidente da Câmara do Funchal e como Secretário de Estado das Comunidades Portuguesas, o Paulo Cafôfo apresentou e deixou obra. O Funchal sob a sua liderança foi o único município e entidade a construir nova habitação pública na Região. Baixou os impostos municipais, ao mesmo tempo que reduziu a dívida deixada pelo PSD. Na sua presidência foram reabilitados no centro do Funchal mais de 100 imóveis, tornando-a à altura na terceira cidade do país com maior número de projetos aprovados para reabilitação urbana. Foram criados programas sociais inovadores que hoje continuam a ser bandeiras, como o subsídio ao arrendamento, as bolsas de estudo para o ensino superior, os manuais escolares gratuitos, e o programa de formação em contexto de trabalho, dando oportunidade a centenas de jovens. Tudo se mantém, o que só demonstra o bom trabalho que o PS fez. Está na altura de passar essa boa experiência para o Governo Regional. O Paulo Cafôfo tem duas enormes características pessoais, resiliência e coragem, e com ele tem gente que faz pela Madeira, que quer fazer muito melhor no presente e futuro.