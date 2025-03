Miguel Caires lidera E-motion Rally Spirit com três carros no 'regional'

A equipa E-motion Rally Spirit apresentou ontem à noite os três carros com que vai participar no Campeonato de Ralis Coral da Madeira 2025.

Miguel Caires, navegador por Jorge Carvalho, no novo Skoda Fabia RS Rally2, lidera a equipa, apresentando-se com um dos mais fortes candidatos aos lugares cimeiros do campeonato.

As outras equipas são constituídas por Carlos Ferreira e Jhony Gonçalves, em Opel Corsa Rally4, e por Laura Ferreira e Inês Ferreira, num Renault Clio Rally5.

A apresentação, que se realizou na Fortaleza do Pico, contou com a presença de patrocinadores, membros da equipa, familiares e amigos.