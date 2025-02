O persistente

Paulo Ricardo Azevedo nasceu há 50 anos na freguesia de São Pedro, no Funchal. É o mais novo de nove filhos e orgulha-se por ter sido criado por uma família humilde e trabalhadora, que nunca lhe deixou faltar nada.

Persistente é o nome que melhor o caracteriza, pois diz ser conhecido entre os mais próximos por levar as suas ideias avante.

O cabeça-de-lista da Nova Direita é casado e pai de duas crianças e garante que um dos seus objectivos passa por educá-las com os mesmos valores e princípios que recebeu dos progenitores.

Foi militar, mas enveredou depois para a área comercial.

Exerceu também funções como guarda-nocturno, mas em 2022 começou a dirigir uma empresa de segurança com representação a nível nacional, sendo que esses serviços transitaram para uma empresa de segurança privada.

Paulo Azevedo foi director executivo para a Região Autónoma da Madeira da Confederação Portuguesa das Micro, Pequenas e Médias Empresas (CPPME) durante oito anos, tendo realizado alguns trabalhos na luta das Pequenas e Médias Empresas.

Actualmente é empresário, mas garante que está à procura de novos projectos, pois está sempre pronto para um novo desafio.

Nos tempos livres, gosta de ir à pesca e de praticar tiro-ao-alvo. Luta-livre é também um dos seus desportos de eleição.

Além disso, Paulo Azevedo tem vários pontos de venda de cocktails nas praias, onde o ananás é o fruto rei.

O candidato confessa que sempre gostou de discutir política, mas foi em 2013 que entrou na política activa, pelo PCP, altura em que pertenceu à concelhia do Funchal e onde teve um mandato na Junta de Freguesia de São Pedro.

Desvinculou-se deste partido nas últimas autárquicas, pois admitiu não concordar com as políticas de esquerda que “não passavam do mesmo”.

A Nova Direita trouxe-lhe uma lufada de ar fresco, pois acredita que vai conseguir levar o partido a bom porto nestas eleições.

Garantir mais postos de trabalho, baixar os custos das famílias na educação, dar o mesmo poder de compra a todos os madeirenses, e garantir habitação para todos são algumas das suas bandeiras nesta candidatura.