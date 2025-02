A Estomatologia voltará à Madeira!

A Estomatologia, especialidade médico-cirúrgica que aborda as doenças da boca, dos maxilares, e das glândulas salivares, voltará à Madeira!

A Comissão Nacional de Internos de Estomatologia (CNIE), organismo da Associação de Médicos Estomatologistas Portugueses (AMEP) trará o VIII Encontro Nacional de Internos de Estomatologia à região. Será nos dias nos dias 29 e 30 de Maio, no Museu Casa da Luz, no Funchal.

Para tal, a CNIE conta com o grande apoio da Secretaria Regional da Saúde e Ordem dos Médicos do Funchal.

Haverão várias mesas, com apresentações destinadas a Estomatologia pediátrica, onde serão abordados temas como as anomalias do crescimento da face e dentes, fendas lábio-palatinas (o chamado lábio leporino) e tratamento oncológico, com a abordagem de temas como a gestão da dor em doentes com cancro, cirurgia oncológica, doenças hematológicas com expressão intra-oral. Haverá também a discussão de temas dedicados às urgências/emergências em Estomatologia, com destaque para o trauma da face e para drenagens cirúrgicas; bem como para a tecnologia no tratamento e diagnóstico estomatológico, onde abordarão temas como a ecografia, a sialoendoscopia e o laser.

Será um evento científico interessante, rico e imperdível, que conta com a presença de palestrantes de renome da área da Estomatologia, como a Dra. Sara Fontes; o Dr. Gonçalo Cunha Coutinho; o Dr. José Cunha Coutinho; a Dra. Marta Galrito; entre outros. Da Otorrinolaringologia estará a Dra. Ana Rita Santos; e da Cirurgia Plástica e Reconstrutiva, estará presente o Dr. Hugo Freitas.

As inscrições para este evento são feitas via online, através do site da AMEP: estomatologia.org.

Este encontro constitui uma oportunidade ímpar na troca de conhecimentos entre especialistas, internos e estudantes de medicina com interesse pela Estomatologia. A partilha de experiências clínicas, a discussão de casos e a atualização sobre os mais recentes avanços científicos permitirão elevar ainda mais a qualidade da prática clínica desta especialidade.

Para além do programa científico de excelência, o evento será também um espaço de convívio e networking entre profissionais de saúde. A beleza da Ilha da Madeira será o cenário perfeito para dois dias de intensa aprendizagem e partilha, num ambiente de proximidade e colaboração entre colegas de diferentes regiões do país.

A CNIE convida todos os médicos, internos e especialistas, bem como estudantes de medicina e demais interessados na área a marcarem presença neste evento único. Independentemente da especialidade, este encontro será uma oportunidade para compreender melhor a importância da Estomatologia na prática clínica, as suas interfaces com outras áreas médicas, os desafios que enfrenta no presente e futuro, e a falta que faz na saúde dos Madeirenses e Portossantenses.

Marque já na sua agenda o VIII Encontro Nacional de Internos de Estomatologia, nos dias 29 e 30 de Maio, no Museu Casa da Luz, Funchal! Não quererá perder!