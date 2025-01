Assuma o controlo do seu destino ao volante do Fiat Tipo Cross Hybrid

No stand do Megamotor encontra o Fiat Tipo Cross 1.5 GDE T4 DCT Hybrid. Este modelo de 2022 destaca-se através da sua motorização híbrida a gasolina, oferecendo 130 cavalos de potência e uma condução com a suavidade. Com apenas 40 000 km, este crossover é a escolha ideal para quem procura um veículo prático e versátil.

O Fiat Tipo Cross vem equipado com sensores de estacionamento, câmara auxiliar de marcha atrás, rádio com entrada USB e carregamento de telemóvel sem fios. Além do mais, este modelo garante uma experiência de condução moderna e prática. No interior, os bancos e o design tornam cada viagem confortável para todos os ocupantes.

A segurança é outro ponto forte deste carro. Com ABS, airbags para condutor, passageiro e laterais, EBD, ESP e travões de disco nas quatro rodas, o Fiat Tipo Cross foi pensado para oferecer máxima proteção. O seu design robusto e os detalhes como as jantes de liga leve, faróis de nevoeiro e pintura metalizada fazem com que este crossover se destaque na estrada pelo seu visual marcante.

Para maior tranquilidade, este veículo conta com uma garantia de 18 meses por mútuo acordo. Além disso, a aquisição é facilitada com opções de financiamento a partir de 337,51 € por mês, sem necessidade de entrada inicial e com opção de retoma mesmo com dívida*. Este veículo está disponível por 25 500 euros.

Não perca a oportunidade de conhecer o Fiat Tipo Cross Hybrid no stand do Megamotor. Se está pronto para uma nova aventura, não procure mais, o Fiat Tipo Cross Hybrid é o veículo ideal para si.

Para mais informações, contacte o Megamotor através dos números 291 934 107 / 913 454 545 / 913 454 540 ou visite-nos na Estrada João Gonçalves Zarco, no centro do Caniço.

Encontre mais veículos em www.megamotor.pt

*A informação disponibilizada, ainda que precisa, não dispensa a sua confirmação, nem poderá ser considerada vinculativa.