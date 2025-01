O FBI encontra 150 bombas artesanais numa casa na Virgínia durante uma busca

Agentes federais norte-americanos encontraram mais de 150 bombas de fabrico artesanal quando realizaram em dezembro buscas numa casa no estado Virgínia, indica o processo judicial hoje divulgado.

As bombas artesanais, que representam a "maior apreensão em número de dispositivos explosivos acabados na história do FBI", foram encontradas quando as autoridades revistaram a casa de Brad Spafford, no noroeste de Norfolk, por suspeitas de porte de arma de fogo não registada.

A maioria dos engenhos explosivos foi encontrada numa garagem juntamente com ferramentas e materiais para fazer bombas, incluindo fusíveis e pedaços de tubagens de plástico, de acordo com documentos judiciais consultados pela agência Associated Press.

"Várias bombas artesanais adicionais foram encontradas numa mochila no quarto, completamente desprotegida", da casa que o suspeito partilhava com a mulher e os dois filhos menores, indica ainda o processo.

Spafford, de 36 anos, foi acusado de posse de arma de fogo, em violação da Lei Nacional de Armas de Fogo, mas enfrenta ainda "numerosas acusações potenciais adicionais" relacionadas com os explosivos.

Os advogados de defesa argumentaram que as autoridades não produziram provas de que ele estava a planear atos de violência, salientando também que não tem antecedentes criminais.

"Não há qualquer prova nos registos de que o senhor Spafford alguma vez tenha ameaçado alguém e a alegação de que alguém possa estar em perigo por causa das suas opiniões e comentários políticos é absurda", escreveram os advogados de defesa.

A investigação começou em 2023, quando um informador disse às autoridades que Spafford estava a armazenar armas e munições na sua residência.