Tesla explode frente a hotel Trump em Las Vegas fazendo um morto

Um veículo Tesla Cybertruck, uma carrinha de caixa aberta da marca automóvel de Elon Musk, explodiu hoje em frente do hotel Trump de Las Vegas, fazendo um morto e sete feridos ligeiros, segundo a polícia local.

"Há uma pessoa morta dentro do Cybertruck", declarou Kevin McMahill, xerife da polícia de Las Vegas, em conferência de imprensa, referindo também sete "feridos ligeiros" em consequência do que qualificou como uma "grande explosão".

Ao princípio da tarde (hora local) estavam em curso manobras para desencarcerar o cadáver.

O alerta às autoridades foi dado às 08:40 (16:40 em Lisboa).

Elon Musk, o dono da Tesla, escreveu na sua rede social, o X, que equipas da empresa estão a investigar o ocorrido.

"Nunca vimos nada assim", afirmou Musk.

As imagens difundidas pelas televisões norte-americanas mostram um Tesla Cybertruck cinzento, estacionado junto à entrada do hotel de 64 andares, envolto numa nuvem de fumo.

Segundo a cadeia de televisão ABC News, as autoridades estão a avaliar o incidente como um possível ato terrorista. Fonte citada pela estação disse que havia no veículo "uma carga de morteiros, do tipo fogo de artifício".

A explosão ocorreu horas depois de um ataque em Nova Orleães, no qual um alegado antigo militar norte-americano, identificado pelo FBI como Shamsud Din Jabbar, de 42 anos, lançou o carro em que seguia contra uma multidão que festejava o Ano Novo no histórico Bairro Francês, fazendo pelo menos 10 mortos e 30 feridos.

O Presidente cessante. Joe Biden, foi informado também da explosão do Tesla em Las Vegas, segundo a Casa Branca.