Experiencie a arte do sushi com o Sushi Lovers, no Bar Pretas, situado no Rooftop do Castanheiro Boutique Hotel

Nos dias 6 e 20 de Setembro, o Castanheiro Boutique Hotel convida-o a uma experiência única com um menu especial de três pratos, o Sushi Lovers, que se destaca como a oportunidade ideal para os amantes de sushi, assim como para aqueles que desejam conhecer novos sabores.

Com a cidade do Funchal estendendo-se aos seus pés e o oceano como pano de fundo, o Bar Pretas, localizado no rooftop do Castanheiro Boutique Hotel, convida-o a encantar-se com as vistas que revelam a beleza única da ilha da Madeira. O deck de madeira e a iluminação natural criam um ambiente sofisticado e acolhedor, perfeito para apreciar o Sushi Lovers ao pôr do sol.

Esta jornada começa com o delicioso 'Tempura e Guioza Mix', com camarões e uma variedade de vegetais crocantes. Em seguida, prepare-se para o prato principal, 'Sushi to Sashimi Experience'. Neste prato, os amantes de sushi poderão degustar uma selecção de 18 peças que exploram a versatilidade e a delicadeza deste tipo de culinária. Para finalizar, é lhe oferecida como sobremesa um refrescante sorvete de lima com hortelã acompanhado de um irresistível brownie com avelã que promete encantar o paladar e deixá-lo a querer mais.

Não perca esta oportunidade de terminar o seu dia no topo do Castanheiro Boutique Hotel a deliciar-se com o seu sushi. Marque com os seus amigos e vá celebrar a culinária japonesa!

Reservas:

Rua do Castanheiro, Nº31, Funchal, Portugal

[email protected]

(+351) 291 200 100

Redes Sociais:

