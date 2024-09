Cruzeiros de Outono

Para quem tem ainda alguns dias de férias a Intertours sugere um cruzeiro pelo Mediterrâneo aproveitando a Tarifa ‘Saldos de Verão’ ainda em vigor da Companhia Costa Cruzeiros.

Seja no Costa Fortuna ou no Costa Diadema, explore as sugestões da Intertours e faça já a sua reserva para garantir o seu lugar a bordo aos melhores preços.

Boas escolhas!

Cruzeiro | Costa Fortuna – de Barcelona a Barcelona

Preço: desde 599 euros por pessoa, em cabine dupla

Embarque e desembarque: Barcelona

Partida: 31 de Outubro de 2024

Duração: 7 dias / 6 noites

Portos de escala: Barcelona – Marselha – Savona – Civitavecchia / Roma – Palermo – La Valletta / Malta - Barcelona

Inclui: cruzeiro de 6 noites em cabine dupla interior (tarifa Summer Forever), pensão completa e taxas de embarque.

Não inclui: passagens aéreas, excursões, bebidas, taxas de serviço, seguro e tudo o que não estiver como incluído no programa.

Cruzeiro | Costa Diadema – de Barcelona ao Funchal

Preço: desde 929 euros por pessoa, em cabine dupla

Embarque: Barcelona

Desembarque: Funchal

Partida: 4 de Outubro de 2024

Duração: 12 dias / 11 noites

Portos de escala: Barcelona – Marselha – Savona – Málaga – Cádis – Arrecife – Fuerteventura – Las Palmas – Santa Cruz de Tenerife - Funchal

Inclui cruzeiro de 11 noites em cabine dupla interior (tarifa Summer Forever), pensão completa e taxas de embarque.

Não inclui: passagens aéreas, excursões, bebidas, seguro e tudo o que não estiver como incluído no programa.

Tanto os preços como a disponibilidade estão sujeitos a alterações e deverão ser reconfirmados no acto da reserva.

Para informações mais detalhadas ou reservas, contacte a Intertours através do 291208920 ou do email [email protected]

Intertours

Funchal: Largo do Phelps, 18 – 291 208 920

Camacha: Camacha Shopping, loja 9 – 291 923 880

Email: [email protected]

Fotos: Palermo_Foto de Who's Denilo na Unsplash; Provincia_Foto de Patrick Federi na Unsplash; Roma_Foto de Spencer Davis na Unsplash; Malta_Foto de Nick Fewings na Unsplash.