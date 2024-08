easyJet lamenta cancelamentos devido a "greve desnecessária"

A companhia aérea easyJet lamentou ontem o cancelamento de voos devido à "greve desnecessária" dos tripulantes de cabine e destacou que o número de colaboradores aumentou em mais de 40 desde 2023.

"Lamentamos que, devido à ação de greve desnecessária planeada pelo SNPVAC [Sindicato Nacional do Pessoal de Voo da Aviação Civil] e a fim de minimizar o impacto da perturbação no dia da viagem para os nossos clientes, tenhamos tido de cancelar alguns dos voos planeados para operar durante o período da ação coletiva", indicou a empresa, numa nota enviada à Lusa.

O sindicato disse hoje que a easyJet cancelou mais de metade dos voos agendados para os dias da greve de tripulantes, de 15 a 17 deste mês.

A companhia adiantou que os clientes dos voos cancelados já foram contactados e que estes terão direito a um reembolso ou à transferência gratuita para um novo voo.

A easyJet aconselhou ainda os clientes que viajam de e para Portugal no período da greve a verificar o estado dos seus voos.

Por outro lado, destacou que, no ano passado, contava com 764 trabalhadores em Portugal, número que ascende agora a 806.

O SNPVAC convocou três dias greve de tripulantes de cabine na easyJet, entre 15 e 17 de agosto, após aprovação em assembleia-geral, com 99% de votos a favor, acusando a empresa de ignorar as várias tentativas de resolução de questões laborais, entre as quais a falta de pessoal e o aumento do número de horas de trabalho.

A paralisação tem início às 00:01 do dia 15 de agosto e fim às 24:00 de dia 17, para "todos os voos realizados pela easyJet, bem como para os demais serviços a que os tripulantes de cabine estão adstritos", em território nacional.

No comunicado divulgado hoje, o sindicato realçou que "as partes não estão amarradas a uma posição definitiva e poderão dialogar até ao dia da greve".