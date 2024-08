Maria Celeste Hagatong renuncia à presidência do banco de fomento

Maria Celeste Hagatong renunciou ao cargo de presidente do Conselho de Administração do Banco Português de Fomento (BPF) por motivos de saúde, foi hoje anunciado.

"O Banco Português de Fomento comunica que Maria Celeste Hagatong, Presidente do Conselho de Administração, anunciou a sua renúncia por motivos de saúde impeditivos da continuação das suas funções", lê-se numa nota da instituição financeira.

A renúncia terá efeitos a partir de 01 de setembro.

Na mesma nota, o BPF destacou que Maria Celeste Hagatong "contribuiu significativamente" para a consolidação da instituição enquanto banco promocional.

Maria Celeste Hagatong foi escolhida, em 2022, pelo então ministro da Economia e do Mar, António Costa Silva, para o cargo de presidente do Conselho de Administração do BPF, sucedendo a Beatriz Freitas.

Hagatong transitou da presidência da seguradora de crédito Cosec para o Banco de Fomento.

À data, numa nota enviada à Lusa, Costa Silva destacou a longa carreira de Maria Celeste Hagatong na banca, bem como a sua experiência em diferentes setores de atividade, como 'corporate finance' e 'project finance'.

O então ministro da Economia sublinhou ainda a sua "clarividência, liderança e dinâmica", que disse serem essenciais para fazer do BPF o banco promocional do Estado.

Segundo a informação disponível no 'site' do banco, Ana Maria Rodrigues de Sousa Carvalho é a vice-presidente do Conselho de Administração do BPF.