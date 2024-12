Churchill, Thatcher e agora Starmer na Madeira

A ilha da Madeira, conhecida por ser um destino turístico privilegiado, foi palco de visitas, entre diversas outras personalidades, de três primeiros-ministros britânicos ao longo de décadas: Winston Churchill, Margaret Thatcher e, agora, Keir Starmer. Embora cada visita tenha ocorrido em contextos distintos, os três escolheram a 'Pérola do Atlântico' para descansar.

No primeiro dia de 1950, Sir Winston Leonard Spencer Churchill, primeiro-ministro do Reino Unido entre 1940 -1945 e entre 1951-1955, desembarcou do cais do Funchal, acompanhado pela sua esposa, Lady Clementine Hozier Spencer Churchill, pelo coronel William Deakin e por dois secretários, hospedando-se no Reid's Palace Hotel (actual Belmond Reid's Palace).

Na altura, o DIÁRIO fez notícia da chegada do antigo primeiro-ministro da Inglaterra, informando que Churchill chegaria a bordo do ‘Durban Castle’. No dia da chegada, uma multidão aguardava-o na zona do cais: "Churchill subiu vagarosamente a escada do Cais da Entrada da Cidade. Vestia um fato azul escuro e trazia o chapéu de feltro e o charuto que fazem parte da sua personalidade [...]. Ao atingir o alto da escada, contemplando a multidão que se comprimia para saudá-lo, Churchill parou um momento. Depois descobriu-se e tirou o charuto da boca. Nesse momento, a equipa de sonorização da Emissora Nacional, que ali o aguardava, pediu algumas palavras, as primeiras que o visitante proferia, ao pisar território português. Churchill sorriu, e com a sua voz que todo o mundo conhece, através da radiodifusão, disse: Happy new year, everybody!", lê-se no artigo.

Enquanto esteve na Madeira dedicou-se à pintura nos tempos livres, sendo conhecidas as imagens captadas no miradouro do Espírito Santo, hoje denominado miradouro de Winston Churchill, situado na entrada de Câmara de Lobos).

O primeiro dia, como relatado na altura, foi passado a trabalhar no Reid's Palace Hotel, tendo almoçado "nos seus aposentos particulares". Já depois do almoço deu um passeio de automóvel. "Mr. Churchill, que está antevendo o prazer de gozar as suas férias no clima temperado da Madeira, mostra-se profundamente grato à manifestação entusiástica e carinhosa que lhe prestou a população do Funchal à sua chegada".

Acabou por deixar a ilha mais cedo do que previsto, no dia 12 de Janeiro de 1950, a bordo de um hidroavião da companhia inglesa 'Aquila Airways'.

Esta não foi, todavia, a primeira visita de Churchill à Madeira. A primeira ocorreu em 1899, a bordo do navio 'Dunottar Castle', quando seguia rumo a África do Sul, onde iria trabalhar como correspondente de guerra.

Um ano depois, a conhecida 'Dama de Ferro', Margaret Thatcher, esteve na Madeira, muito antes de se tornar primeira-ministra do Reino Unido. Em 1951, quando Margaret e o seu marido, Denis Thatcher, casaram vieram passar a lua-de-mel na Madeira.

Na época com 24 anos, a britânica chegou a bordo de um hidroavião, tendo ficado hospedada no Savoy Hotel.

Cinquenta anos depois, já em 2001, regressou à Região para celebrar os 50 anos de casada, após ter uma carreira política como deputada, ministra, líder do Partido Conservador e, também, primeira-ministra. O convite para regressar à Madeira foi realizado pela administração dos hotéis Savoy, que foi prontamente aceite.

O então presidente do Governo Regional, Alberto João Jardim, recebeu o casal no aeroporto.

Ficou até ao dia 3 de Janeiro, tendo, por isso passado o réveillon na Madeira.

Em homenagem à Lady Tatcher, o Royal Savoy deu o seu nome ao lobby bar, que conta com vista para o oceano.

O agora primeiro-ministro do Reino Unido, Keir Rodney Starmer, encontra-se na Madeira onde deverá prolongar a sua estadia até à Passagem de Ano.

O líder do Partido Trabalhista está, tal como noticiado pelo DIÁRIO, na Madeira para uma visita de carácter pessoal, não estando contempladas reuniões oficiais com entidades regionais.