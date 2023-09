Incêndio de grandes dimensões após ruptura de oleoduto na Ucrânia

Um grande incêndio deflagrou hoje após a rutura de um oleoduto no oeste da Ucrânia, ferindo três pessoas, adiantaram os serviços de emergência ucranianos.

"Às 17:00 (15:00, em Lisboa), perto da aldeia de Strymba, no distrito Nadvirna, um oleoduto (150 milímetros de diâmetro) rasgou-se", disse o Serviço Nacional de Emergência da Ucrânia, indicando que o petróleo estava distribuído por uma área de 100 metros quadrados.

O incêndio deflagrou por razões ainda desconhecidas e a imprensa local informou que ocorreu uma forte explosão.

Imagens publicadas nas redes sociais, cuja agência Frence-Presse (AFP) não conseguiu verificar nesta fase, mostram nuvens de fumo preto espessas a pairar por cima daquilo que parece ser uma aldeia.

"As equipas de resgate estão posicionadas no local", referiram os serviços de emergência.

A zona do incêndio encontra-se a centenas de quilómetros da linha da frente de combate com as forças russas, na parte oriental do país.

A ofensiva militar lançada em 24 de fevereiro de 2022 pela Rússia na Ucrânia causou, de acordo com os mais recentes dados da ONU, a pior crise de refugiados na Europa desde a Segunda Guerra Mundial (1939-1945).

A invasão russa -- justificada pelo Presidente russo, Vladimir Putin, com a necessidade de "desnazificar" e desmilitarizar a Ucrânia para segurança da Rússia - foi condenada pela generalidade da comunidade internacional, que tem respondido com envio de armamento para a Ucrânia e imposição à Rússia de sanções políticas e económicas.