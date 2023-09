EUA dizem ter capturado líder do Estado Islâmico em ataque no Norte da Síria

As forças armadas norte-americanas informaram hoje ter capturado "um líder" da organização Estado Islâmico (EI) num ataque com helicópteros no norte da Síria.

O Comando Central da Síria das Forças Armadas dos Estados Unidos (CENTCOM), informou hoje em comunicado que o líder, capturado na quarta-feira, foi identificado como Mamduh Ibrahim al Haji Shaykh, facilitador do grupo no norte do país.

Segundo o porta-voz do CENTCOM, tenente-coronel Troy Garlock, "nenhum civil foi ferido ou morto durante esta operação", com a qual "as forças dos EUA demonstram o seu compromisso com a derrota duradoura do EI".

De acordo com a agência EFE, na semana passada o CENTCOM divulgou que tinha capturado Abu Halil al Fadani, um responsável de Facilitação e Operações do EI na Sir, que se considerava estar relacionado com toda a rede da organização naquela região.

Nessa altura o Comando Central dos EUA afirmou, numa nota à imprensa, que a captura de líderes do Estado Islâmico, como Al Fadani, aumenta a sua "capacidade de localizar, atacar e eliminar terroristas do campo de batalha".

A formação jihadista foi derrotada territorialmente na Síria em março de 2019, mas ainda mantém células ativas em vários pontos do país, especialmente no deserto central de Badia.

Os Estados Unidos lideram uma coligação internacional para combater o grupo no Iraque e na Síria, embora lance frequentemente operações unilaterais contra alvos jihadistas de alto ou médio alcance.