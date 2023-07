Governo autoriza financiamento de 9,2 milhões de euros para Agência Espacial Portuguesa

O Governo autorizou o financiamento de até 9,25 milhões de euros, entre 2023 e 2027, para a Agência Espacial Portuguesa (PT Space), de acordo com uma resolução do Conselho de Ministros hoje publicada em Diário da República.

A resolução estipula que o financiamento é sustentado por "parte dos resultados líquidos da Autoridade Nacional de Comunicações (ANACOM) relativos aos anos de 2021 a 2025".

As verbas serão transferidas anualmente para o orçamento da PT Space, criada em 2019, e, segundo o diploma hoje publicado, "podem ser acrescidos do saldo apurado no ano que antecede".