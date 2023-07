Encerrada investigação sobre cocaína na Casa Branca sem identificar suspeito

Os Serviços Secretos dos EUA informaram hoje ter encerrado a investigação sobre a cocaína encontrada na Casa Branca sem identificar um suspeito.

Nenhuma impressão digital ou ADN foram detetados no saquinho de cocaína encontrado num saguão da Casa Branca na semana passada e as imagens de vigilância da área não identificaram um suspeito, de acordo com um documentos de funcionários dos serviços norte-americanos a que a Associated Press teve acesso.

Agentes dos Serviços Secretos dos EUA encontraram o pó branco durante uma ronda de rotina na Casa Branca, em 02 de julho, num saguão da ala oeste com tráfego intenso, onde funcionários entram e saem e grupos de turistas se deslocam para deixar telemóveis e outros pertences.

"Sem evidências físicas, a investigação não será capaz de destacar uma pessoa de interesse entre as centenas de indivíduos que passaram pelo vestíbulo onde a cocaína foi descoberta", lê-se no documento.