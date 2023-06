PJ incinera seis toneladas de drogas para assinalar Dia Internacional Contra o Abuso e Tráfico

Em Portugal, no que respeita à actividade de combate ao tráfico ilícito de estupefacientes, até à data, "foram já apreendidas cerca de 11 toneladas de cocaína, 30 toneladas de haxixe e quantidades menores de outros tipos de drogas", revela a Polícia Judiciária (PJ), no Dia Internacional Contra o Abuso e Tráfico Ilícito de Drogas.

Para assinalar simbolicamente a efeméride, a PJ irá proceder-se à destruição de cerca de seis toneladas de vários tipos de drogas ilícitas, apreendidas nos últimos meses, pelos órgãos de polícia criminal, serviços aduaneiros e de segurança com competências no domínio do combate ao tráfico ilícito de estupefacientes. O acto teve no Edifício-Sede da Polícia Judiciária, em Lisboa.

Em nota remetida à imprensa, a organização policial explica que, de acordo com a legislação em vigor, a droga apreendida é destruída logo após a realização, pelo Laboratório de Polícia Científica, dos competentes exames periciais ordenados pelas autoridades judiciárias, ficando apenas uma amostra depositada em cofre até que seja proferida decisão definitiva no âmbito do processo, à ordem do qual se realizou a apreensão. A destruição faz-se, depois, por incineração, sob a supervisão de uma comissão constituída por um Magistrado do Ministério Público, um investigador da Polícia Judiciária e um perito do Laboratório de Polícia Científica.

O Dia Internacional Contra o Abuso e Tráfico Ilícito de Drogas foi instituído pela Assembleia Geral da ONU, "como expressão da determinação em se reforçar a acção e a cooperação, para alcançar o objetivo de uma sociedade internacional livre do abuso e tráfico de drogas".