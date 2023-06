Português morre na província angolana do Namibe após queda numa pedreira

Um cidadão português morreu na província angolana do Namibe, após cair de um bloco de granito, numa pedreira afeta à empresa Marlin, informaram hoje as autoridades policiais, que aguardam resultado da autópsia.

Em declarações à Lusa, o porta-voz do Serviço de Investigação Criminal (SIC) na província angolana do Namibe, José Lolina, avançou que o incidente, que vitimou o português de 55 anos, ocorreu na segunda-feira na Kilemba Velha, município da Bibala.

"Esse cidadão português encontrava-se a trabalhar por cima de um bloco de granito, onde fazia medições e, supostamente, pelas informações que colhemos, descuidou-se e caiu batendo [com] a cabeça", disse.

Na sequência da queda mortal, colegas da vítima acionaram de imediato o SIC local, que juntamente com os bombeiros, após todas as diligências, removeram o corpo até ao Hospital Central do Lubango, onde residia com familiares, realçou.

Segundo ainda o porta-voz do SIC no Namibe, parentes da vítima requereram uma autópsia para aferirem as reais causas da morte do cidadão português.

"Quando os familiares pedem a autópsia é porque desconfiam de alguma coisa e nós o SIC temos de atender, daí que foram criadas as condições e hoje terá sido já realizada a autópsia e aguardamos o resultado", explicou.

José Lolina deu conta ainda de que esta foi a primeira vez que um acidente do género aconteceu naquela empresa de exploração de rochas ornamentais.

Segundo informações disponíveis no seu 'site', a Marlin foi fundada em 2009 e estabeleceu-se na Chibia, província da Huíla (sul de Angola), junto à uma pedreira de granito cinzento, especializando-se na exploração de pedreiras e na produção de chapa, mosaicos de revestimento de pavimentos e alvenarias, artefactos e monumentos, em granito e mármore.

A Marlin está ligada ao grupo empresarial Tuamatunga, que opera em vários setores da construção civil.