Aprovada audição do presidente da Anacom sobre problemas no serviço de telecomunicações

O requerimento do PSD para audição do presidente do Conselho de Administração da Anacom, José Cadete de Matos, sobre problemas no serviço de telecomunicações móveis em territórios de baixa densidade foi hoje aprovado no parlamento, por unanimidade.

O documento, que prevê a audição "com caráter de urgência e prioridade" do presidente da Autoridade Nacional de Comunicações (Anacom) foi votado na Comissão de Administração Pública, Ordenamento do Território e Poder Local.

Os deputados querem ouvir José Cadete de Matos "para um esclarecimento cabal" sobre "múltiplos relatos de inúmeros problemas no serviço de telecomunicações móveis, em territórios de baixa densidade", segundo o documento.

Nesta comissão foi, por outro lado, reprovado, com os votos contra do PS e a abstenção do PSD, um requerimento apresentado pelo BE para audição do ministro das Finanças, Fernando Medina, sobre a negociação salarial dos trabalhadores da agência Lusa, tendo estes grupos parlamentares considerado não ser esta a comissão competente.

O requerimento do BE foi também a votos na Comissão de Orçamento e Finanças, tendo sido igualmente reprovado, com votos contra do PS e a favor dos restantes partidos.