Nos dias que correm, é difícil conciliar a nossa rotina acelerada com a prestação dos devidos cuidados àqueles de quem mais gostamos.

As pessoas com um diagnóstico de doença incapacitante e/ou de idades avançadas necessitam de apoio extra, para não deteriorar a sua condição física e psíquica. Quando os familiares ou amigos têm de se ausentar, por diversos motivos, é importante ter alguém que as ajude e que transmita segurança quando estão ausentes.

É a pensar nisto que a Cuidados 365 disponibiliza um serviço de apoio domiciliário a pessoas sénior ou com algum tipo de incapacidade. Mas não se fica por aqui, porque cada paciente tem a sua patologia e tratamentos diferenciados, a Cuidados 365 dispõe dum serviço completo de enfermagem, fisioterapia, apoio psicológico e assistência médica, sempre no conforto do seu lar. Com as orientações de uma enfermeira, a empresa assegura que as cuidadoras prestam todo o tipo de ajuda nas tarefas diárias, bem como estimulação motora e cognitiva, transmitindo segurança aos familiares, aumentando a qualidade de vida de quem cuidam, acompanhando e monitorizando constantemente o estado de saúde do familiar.

Estes serviços estão disponíveis 24h por dia, durante 365 dias por ano ou com horário personalizado, indo de encontro com as necessidades de cada cliente.

A Cuidados 365 iniciou a sua actividade no ano de 2022 e está devidamente credenciada pelo Instituto de Segurança Social da Madeira, especializada em serviços de enfermagem e cuidados sénior ao domicílio. A direcção técnica da empresa conta com mais de 20 anos de experiência em serviços de enfermagem e mais de 8 anos de experiência no apoio domiciliário.

Cuidados 365 – Cuidados de Saúde, Lda

Licença Emitida pelo Instituto de Segurança Social da Madeira, nº 02/2022

Rua da Casa Branca, Edifício Stylo, Residenza IV, Fração C

9000-113 Funchal

Para mais informações contacte:

291 201 691

Visite, ainda, o site, e as redes sociais de Facebook e Instagram.