Seychelles declaram estado de emergência após explosão em armazém de explosivos

O presidente das Seychelles, Wavel Ramkalawan, declarou hoje estado de emergência e aconselhou as pessoas a ficarem em casa após uma explosão num armazém de explosivos e de inundações, disse a presidência do arquipélago do Oceano Índico.

Em comunicado, Wavel Ramkalawan pediu aos residentes das Seychelles para adotarem medidas de proteção e prevenção.

"Na sequência de uma explosão no armazém de explosivos do CCCL que causou grandes danos (...) e destruição significativa causada pelas fortes chuvas, o presidente declarou estado de emergência para hoje, 07 de dezembro", lê-se no comunicado da presidência.