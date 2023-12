Turistas assaltados por grupo armado a caminho de Sun City na África do Sul

Um grupo de 11 turistas de visita à reserva de Sun City, na província sul-africana de North West, foi assaltado por homens armados encapuçados, anunciou hoje a polícia sul-africana.

"Onze turistas viajavam num autocarro de turismo, Quantum, na estrada R556, na área de Mooinooi, quando o autocarro foi alegadamente intercetado e os turistas roubados dos seus bens pessoais, joias, telemóveis e cartões bancários com os números PIN, e dinheiro, euros, por quatro suspeitos armados. Não há feridos a registar", declarou à imprensa local a porta-voz Adele Myburgh, sem revelar a nacionalidade das vítimas.

De acordo com a porta-voz da polícia de North West, o incidente ocorreu na manhã do passado sábado, tendo sido o segundo incidente contra turistas estrangeiros recentemente naquela região do noroeste da África do Sul, onde se situa a popular reserva turística de Sun City, junto ao parque nacional de Pilanesberg, próximo da fronteira com o vizinho Botsuana, e a cerca de 200 quilómetros da capital do país, Pretória.

Adele Myburgh referiu ao jornal The Citizen que há duas semanas um autocarro de turismo com 32 turistas austríacos foi igualmente atacado naquele troço por um grupo armado, num Audi Q3 branco, no percurso de Pretória para Sun City.

"No primeiro incidente, uma tentativa de sequestro foi reportada na sexta-feira, 24 de novembro, às 13h, perto de Marikana", salientou, afirmando que o autocarro de 60 lugares "foi abordado por suspeitos num veículo e ameaçado com arma de fogo".

"O motorista continuou a dirigir [o autocarro] e foram disparados tiros contra o autocarro. O motorista só parou na esquadra de polícia de Sun City. Os suspeitos fugiram do local, ninguém ficou ferido, nenhum bem foi roubado", adiantou.

No mês passado, um turista norte-americano foi alvejado a tiro durante um assaltado à chegada à Cidade do Cabo, segundo as autoridades sul-africanas.