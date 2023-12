Forte nevão no norte de Inglaterra causa estragos nas estradas e corta eletricidade

A forte neve que caiu no norte de Inglaterra obrigou os automobilistas a procurar abrigo ou a passar a noite nos carros, e provocou o corte de eletricidade a mais de 2.500 clientes, informaram hoje as autoridades.

Segundo a agência Associated Press (AP), houve camiões que sofreram estragos causados pela neve, bloqueando as autoestradas, e condutores relataram que demoraram horas a fazer viagens curtas, enquanto outros foram obrigados a encontrar um lugar para ficar ao longo das suas rotas ou nos seus veículos.

"Neste momento, parece que estamos a atravessar os Alpes ou uma estância de esqui", disse Harrison Ward na comunidade de Ambleside, em Lake District, citado pela AP. "Assim que alguns carros param, batem ou são abandonados, tudo para".

Ant Brett disse por seu turno que ficou preso no automóvel durante 19 horas desde sábado à tarde, quando conduzia de Essex para Cumbria, uma viagem que deveria ter demorado pouco mais de 5 horas.

"Estava a ir para um casamento de família - é justo dizer que não consegui", disse à BBC. "Estou a ficar sem água e a ter de a racionar. Sei que os serviços de emergência estão ocupados, mas ficámos aqui sem ajuda".

O Serviço de Bombeiros e Salvamento de Cumbria disse que trabalhou durante a noite para tirar os condutores dos carros presos na neve profunda.

Já o superintendente da polícia de Cumbria, Andy Wilkinson, disse que a tempestade foi mais significativa do que o previsto e as pessoas foram instadas no domingo a não viajar para o condado.

"Compreendemos a frustração das pessoas durante este período", afirmou Wilkinson, sobre incidentes de abusos verbais a trabalhadores das autoestradas.

"No entanto, as agências estão a trabalhar arduamente para melhorar a situação em Cumbria e estão também a enfrentar as difíceis condições das estradas quando respondem."

Escolas, igrejas e um abrigo de escuteiros foram utilizados para fornecer proteção de emergência aos viajantes retidos.

Mais de 2.500 pessoas ficaram sem eletricidade em Cumbria, informou a Electricity North West. Espera-se que o fornecimento de eletricidade seja restabelecido até ao final da noite de hoje.

O Met Office, a agência meteorológica do Reino Unido, emitiu um aviso meteorológico para gelo em partes das Midlands, no norte de Inglaterra, em grande parte do norte e centro do País de Gales e no leste da Escócia, desde a noite de domingo e até ao meio-dia de segunda-feira.