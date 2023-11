Polónia e República Checa prolongam controlos na fronteira eslovaca

Os Governos checo e polaco anunciaram hoje que vão prolongar os controlos efetuados desde outubro na fronteira com a Eslováquia para combater a imigração ilegal.

O ministro do Interior checo, Vit Rakusan, precisou que se realizará na próxima segunda-feira em Budapeste uma reunião ministerial com os representantes do seu país e da Hungria, da Polónia, da Eslováquia, da Áustria e da Alemanha.

Os países da Europa Central impuseram controlos fronteiriços temporários para deter um afluxo de migrantes e requerentes de asilo que entravam via Sérvia, Hungria e Eslováquia.

"Vamos tentar chegar a um acordo e a um calendário", disse Rakusan, referindo-se a uma situação de "dominós migratórios".

"Os controlos hão de ser levantados, mas isso deve ser aprovado por todos os países da Europa Central", sustentou, indicando que, por agora, Praga prolongou a medida até 03 de janeiro, em coordenação com os outros países da região.

O ministro do Interior polaco anunciou, por sua vez, que Varsóvia decidiu prolongar os controlos fronteiriços até 03 de dezembro.

A polícia checa controlou cerca de 400.000 pessoas e identificou 1.167 migrantes ilegais desde a introdução dos controlos, segundo Rakusan.

A Eslováquia anunciou na segunda-feira que iria estender até 23 de dezembro os controlos na sua fronteira com a Hungria.

A Alemanha comunicou na semana passada o prolongamento até 04 de dezembro dos controlos nas suas fronteiras com a República Checa, a Polónia e a Suíça.