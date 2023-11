Grupo de 100 palestinianos com dupla nacionalidade sai de Gaza para Egipto

Um novo grupo de 100 palestinianos com passaporte estrangeiro chegou hoje à passagem de Rafah para deixar a Faixa de Gaza e ir para o Egito, país que estima receber, nos próximos dias, milhares de refugiados dos bombardeamentos israelitas.

Segundo o porta-voz da administração da parte palestiniana do local, Wael Abou Mohssen, dois autocarros com um total de "100 pessoas de nacionalidade estrangeira" cruzaram o ponto de passagem em direção ao Egito na manhã de hoje, mas estão inscritas para fazer o mesmo caminho hoje 400 pessoas, entre os quais 60 feridos na guerra.

O Ministério dos Negócios Estrangeiros do Egito adiantou ainda que o número exato de pessoas que serão autorizadas a entrar em território egípcio é desconhecido, mas estima que se possa chegar a 7.000 pessoas, de 60 nacionalidades, ou seja, praticamente todos os palestinianos com passaporte estrangeiro e nacionais de outros países.

Os meios de comunicação egípcios explicam hoje que os que chegam a Rafah, única saída de Gaza que não está bloqueada por Israel, tem de cumprir os trâmites para entrar em território egípcio, sendo depois repatriado para os países das suas nacionalidades.

Este é um processo complicado com o qual o Egito - que acordou a abertura da passagem com Israel, com a mediação dos Estados Unidos e do Qatar - quer garantir que os palestinianos com dupla nacionalidade ou estrangeiros sairão do seu território daqui a alguns dias.

Na quarta-feira foi a primeira vez, desde o início do conflito entre o grupo islamita Hamas e Israel, em 07 de outubro, que a passagem foi aberta para este fim. Até agora, Rafah só foi utilizada para entrada de ajuda humanitária no enclave palestiniano.