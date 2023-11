Euro voltou hoje a cair face ao dólar em dia de decisões da Fed

O euro voltou ontem a cair hoje face ao dólar, no dia em que se aguarda decisões de política monetária da Reserva Federal norte-americana.

Às 17h40 (hora de Lisboa), o euro negociava a 1,0530 dólares, quando na terça-feira seguia a 1,0573 dólares sensivelmente à mesma hora.

Os mercados estavam ontem expectantes com a decisão de política monetária que sairá da reunião da Reserva Federal (Fed) que arrancou na terça-feira.

Os investidores esperam que o banco central dos Estados Unidos mantenha as taxas sem alterações, mas não pode descartar-se uma surpresa, uma vez que a economia americana permanece sólida e a inflação persiste, e estarão atentos a possíveis pistas para as próximas decisões, durante o discurso do presidente da Fed, Jerome Powell.

No Japão, o Governo admitiu hoje fazer uma intervenção no mercado depois de durante a madrugada a moeda japonesa, o iene, ter ido abaixo da barreira psicológica dos 151 ienes por dólar e dos 161 ienes por euro.

O Governo nipónico disse estar preocupado mas a aguardar e que não descartava qualquer decisão. A depreciação do iene já vem acontecendo desde início do ano e hoje aconteceu novamente depois da conclusão da reunião mensal do Banco do Japão, que reviu em alta as suas previsões de inflação para este ano e para o próximo mas sem alterar a política monetária de juros baixos.

Em setembro de 2022, o Governo japonês levou a cabo a primeira intervenção na divisa desde 2022 para sustentar o valor da moeda e a primeira vez desde que comprou ienes desde 1998.

Um iene fraco favorece as exportações japonesas mas também torna caras as importações num país muito dependente delas.

Divisas................hoje............terça-feira

Euro/dólar............1,0530.................1,0573

Euro/libra............0,86938...............0,87037

Euro/iene.............159,11.................160,19

Dólar/iene............151,11.................151,51