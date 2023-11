José Luís Carneiro diz não aceitar lições de como combater a direita

O candidato a secretário-geral do PS José Luís Carneiro afirmou hoje que não aceita lições de como se deve combater a direita.

"Eu comecei a minha vida política muito jovem, ainda há muito tempo atrás por ganhar precisamente uma câmara ao PSD. Derrotei o PSD, derrotei na altura o CDS e tornei-me um dos mais jovens presidentes de câmara do país, portanto, não aceito lições de como se deve combater a direita", disse o socialista à entrada para um encontro com militantes, no Porto, quando confrontado pelas críticas de Pedro Nuno Santos, igualmente na corrida à liderança do PS.

Apesar da insistência dos jornalistas às acusações de Pedro Nuno Santos, que hoje o acusou de preferir dirigir-lhe ataques "mais do que à direita", José Luís Carneiro referiu apenas haver "ainda um longo caminho" a percorrer.

"Temos ainda um longo caminho para conversar entre nós porque somos camaradas e amigos e também para conversar com os militantes e os portugueses", salientou.