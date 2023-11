Depressão Ciarán já se faz sentir em Jersey

A depressão Ciarán, que tem afectado as condições meteorológicas em vários pontos da Europa, e que cujas consequências deverão ser, também, sentidas em breve na Madeira e no País, já se faz notar nas ilhas do Canal, nomeadamente em Jersey.

O vento forte e a ondulação são as consequências mais evidentes. Veja um dos vídeos que tem sido partilhado nas redes sociais.

Como o DIÁRIO noticiou esta manhã, a comunidade tem estado alerta e tem tomado todas as medidas necessárias para diminuir o impacto desta tempestade.

As previsões apontam a uma situação semelhante à que ocorreu em 1987. O medo e apreensão instalaram-se na ilha face às notícias e às orientações do governo. Os aeroportos vão estar fechados e também os portos.