Centro registou 1,29 milhões de dormidas de turistas estrangeiros no Verão

A procura de turistas estrangeiros pelo turismo no Centro de Portugal aumentou de 1,13 milhões para 1,29 milhões de dormidas no verão.

Segundo uma nota de imprensa do Turismo do Centro, de julho a setembro, a procura da região por parte de estrangeiros aumentou 13,4%, passando de 1,13 milhões para 1,29 milhões de dormidas, face ao mesmo período de 2022.

Comparativamente, o número de turistas portugueses registou uma subida de 1,4%, verificando-se 1,64 milhões de dormidas, considerando o Turismo do Centro que o verão de 2023 "foi o melhor de sempre para a atividade turística na região".

Os dados divulgados são de uma análise do Observatório do Turismo Sustentável do Centro de Portugal, com base em números preliminares do Instituto Nacional de Estatística (INE), que revelaram que "as dormidas no território totalizaram 2,93 milhões nos meses de julho, agosto e setembro, o que representa um acréscimo de 175 mil dormidas em relação a 2022".

Considerando o ano de 2023, até setembro, a procura turística pelo Centro de Portugal subiu 11,8% em relação a 2022.

"Mais uma vez, o crescimento é mais notório entre os visitantes estrangeiros (23,0%)".

Estes números representam "uma subida muito expressiva, de 6,3%, entre os dois períodos em análise e que é significativamente superior à média nacional", cuja "procura turística no país cresceu 3,2% neste verão".

"Em valores absolutos, registaram-se 893,5 mil dormidas em julho no Centro de Portugal (mais 4,4% do que no mesmo mês de 2022), 1,2 milhões em agosto (mais 3,9%) e 846 mil em setembro (mais 12,3%)".

"Os números hoje revelados pelo Observatório do Turismo Sustentável do Centro de Portugal demonstram que o Centro de Portugal reforçou a sua notoriedade a nível internacional em 2023. Este ano, mais 23% de visitantes estrangeiros escolheu visitar o Centro de Portugal, o que representa uma extraordinária subida, muito promissora para todos aqueles que investem na atividade turística na região", afirmou o presidente do Turismo Centro de Portugal, Raul Almeida.

Aquele responsável sublinhou que "se aos estrangeiros se somar os visitantes nacionais, que continuam a privilegiar este território, reúne-se todos os ingredientes para um futuro risonho, a nível turístico, para a região".

Para Raul Almeida, "estão de parabéns os empresários, as autarquias e todas as associações do setor do turismo, pelo trabalho incansável na melhoria da qualidade de oferta".

"É um esforço de todos, que está a dar frutos", reforçou o presidente do Turismo Centro de Portugal.

O Turismo Centro de Portugal abrange 100 municípios.