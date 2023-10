Defesas antiaéreas russas abateram seis 'drones' ucranianos

As defesas antiaéreas russas abateram hoje seis 'drones' ucranianos no centro do país, segundo o Ministério da Defesa russo.

O exército russo abateu quatro 'drones' [aparelhos aéreos não tripulados] na região de Orlov, cuja capital homónima fica a cerca de 800 quilómetros de Moscovo.

Por sua vez, as baterias antiaéreas conseguiram destruir dois aparelhos aéreos não tripulados no território da região de Tula, um dos centros da indústria militar da Rússia.

O Ministério da Defesa da Rússia descreveu, num comunicado, estas tentativas como "ataques terroristas", a terminologia usada por Moscovo quando Kiev visa um alvo em território russo.

Por outro lado, o exército ucraniano declarou que Moscovo atacou a região de Dnipropetrovsk na manhã de hoje com quatro mísseis de cruzeiro Iskander.