PJ detém quatro trabalhadores portuários por tráfico de droga

A Polícia Judiciária, através da Diretoria do Norte, "desencadeou recentemente no Porto de Leixões, uma operação contra o narcotráfico de cariz internacional que culminou com a detenção de quatro homens e a apreensão de cerca de 100 kg de cocaína", anuncia hoje a PJ.

Conta a nota de imprensa que "a investigação, que decorria há vários meses, visou um grupo de trabalhadores portuários, suspeitos de procederem à extração de produto estupefaciente de navios e contentores, a soldo de organizações criminosas responsáveis pela introdução de elevadas quantidades de droga no espaço europeu".

No que toca ao "método, conhecido por rip on/rip off, pressupõe a violação e contaminação de cargas, transportadas a granel ou contentorizadas e depende da existência de uma equipa de 'resgate' que recupere os produtos ilegalmente introduzidos, antes das mercadorias lícitas chegarem ao cliente final".

Quanto aos arguidos, "foram detidos em flagrante delito quando pretendiam abandonar a estrutura portuária com produto estupefaciente, retirado de um contentor de transporte marítimo, proveniente do continente americano" e "para além do produto estupefaciente, foram apreendidas várias viaturas, armas, dinheiro e diversos elementos de prova", explica a PJ.

Os mesmos, "com idades compreendidas entre os 20 e os 45 anos, serão presentes a interrogatório judicial para aplicação das medidas de coação tidas por adequadas", conclui.