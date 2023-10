Turismo religioso com congresso internacional em Fátima em 2024

A cidade de Fátima vai receber, em fevereiro de 2024, o XX Congresso Internacional de Turismo Religioso e Sustentável, que decorrerá paralelamente aos XI Workshops Internacionais de Turismo Religioso (IWRT), que além de Fátima se estenderão à Guarda.

As últimas edições deste congresso internacional realizaram-se em Espanha (2021 e 2023), Uruguai e Colômbia (2022), continuando na Europa este ano, com os trabalhos a decorrerem em Fátima, nos dias 22 e 23 de fevereiro.

A Associação Empresarial de Ourém-Fátima (ACISO), entidade organizadora dos XI Workshops Internacionais de Turismo Religioso (IWRT), agendados para 22, 23 e 24 de fevereiro, em Fátima e na Guarda, anunciou que as inscrições para os trabalhos foram abertas na terça-feira, e que, além do Congresso Internacional de Turismo Religioso e Sustentável e dos Workshops, vai ter lugar também uma conferência subordinada ao tema "Abrindo novos caminhos".

A conferência, a realizar no dia 22 de fevereiro, durante a manhã, "reunirá especialistas e líderes visionários na área do turismo religioso", sendo convidado "um grupo selecionado de especialistas em turismo religioso, académicos, profissionais da indústria e líderes espirituais para debater as oportunidades e desafios que se colocam ao setor do turismo religioso", adiantou a ACISO.

"Será um espaço para refletirmos sobre como a tecnologia, as mudanças culturais e as expectativas dos viajantes mais jovens estão a promover a mudança das experiências de turismo religioso", acrescentou.

Os objetivos, quer da conferência, como dos 'workshops', são "promover uma bolsa de contactos de negócio entre os participantes, promover internacionalmente Portugal enquanto destino privilegiado de Turismo Religioso e reforçar a importância do Turismo Religioso no contexto do setor turístico mundial", tendo como principais destinatários operadores turísticos e empresários do setor da hotelaria e turismo.

Além dos trabalhos em Fátima, os participantes vão poder tomar parte num programa paralelo de descoberta da Herança Judaica na Guarda.

Dados disponibilizados na página dos Workshops na Internet apontam para que, nas dez edições anteriores, participaram mais de 5.500 profissionais de mais de 60 países e tiveram lugar mais de 40 mil reuniões.