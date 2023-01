PS 'chumba' proposta da Região para majoração do financiamento das universidades insulares

A proposta de lei, da Assembleia Legislativa da Madeira, para majoração do financiamento das universidades da Madeira e dos Açores, acaba de ser rejeitada pelo PS na Assembleia da República.

Tal como o DIÁRIO já tinha avançado com essa possibilidade na sua edição impressa e online, hoje sempre se confirmou que toda a oposição (Chega, PCP, BE, PAN e Iniciativa Liberal) deu o seu voto favorável ao diploma, acabando no entanto por ser insuficiente graças à maioria socialista que, desde o início, sempre se mostrou contra esta majoração de financiamento.

Na discussão do diploma, que se realizou na quarta-feira, Carlos Pereira (PS) fez uma intervenção em representação da bancada socialista, destacando o facto de as universidades das regiões autónomas já poderem concorrer a fundos europeus e lembrou que está em curso um estudo para alterar o financiamento dos estabelecimentos de ensino superior, pedido pelo Ministério da Ciência, Tecnologia e Ensino Superior.

O deputado madeirense afirmou que o PS se revê nas "dificuldades que estão plasmadas no diploma" da Madeira, mas garante que o Governo da República vai atender às especificidades regionais. A bancada do PS apresentará um projecto de resolução para "garantir que estas matérias estão asseguradas".

Por sua vez, na mesma ocasião, Sara Madruga da Costa defendeu a posição do PSD que apoia o diploma da Assembleia Legislativa da Madeira e não tem dúvida de que este é "um assunto que só não é resolvido porque o PS e o governo não querem".

"O PS tem chumbado todas as propostas de alteração a este financiamento", protestou, acrescentando que este "chumbo" recorrente de tudo o que vem da Madeira não será ignorado pelos madeirenses que "ainda esta ano darão o troco", numa referência às eleições regionais.