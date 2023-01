Mexida no IRS que traz boa nova para muitos trabalhadores é destaque na imprensa

Bom dia. Entre várias notícias de interesse, destaca-se hoje a novidade das mexidas no IRS que vão trazer mais dinheiro já em Fevereiro para muitos trabalhadores portugueses, sobretudo aqueles que ganham menos.

Na revista Sábado:

- "Dores nas costas. Os novos tratamentos"

- "Reformas. Estado vai perder quase 50% de professores, médicos e polícias"

- "Polémica. Os bastidores da invasão do teatro S. Luiz por ativista transexual"

- "Queixas de negligência médica numa clínica dentária. Paula perdeu os dentes, gengivas e osso em 11 cirurgias falhadas"

- "Crónica. Diocese do Porto dá formação a padres. Bruno Nogueira escreve sobre abusos sexuais na igreja"

Na revista Visão:

- "Quanto rendem as casas"

- "Pedro Rebelo de Sousa: O advogado discreto do regime no centro do escândalo da TAP"

- "Economia: Afinal, a crise pode ser menos dura"

- "Ciência: Ter amigos acrescenta anos de vida"

- "Câmara de Lisboa: Negócios do PS e também do PSD sob suspeita"

No Público:

- "Professores portugueses são dos que levam mais tempo a chegar ao topo"

- "Inédito desde 1992. Banco de Portugal arrisca-se a ter prejuízo devido à subida dos juros"

- "PCP denuncia 'gestão política' dos casos judiciais"

- "Trás-os-Montes. PS pede ao Governo que cobre IMI às barragens da EDP"

- "Ucrânia. 'Coligação de tanques' leva guerra para 'novo nível'"

- "Carta da CIP. António Saraiva despede-se com alerta sobre desemprego"

- "Direito de resposta. BdP investiga Caixa de Crédito Agrícola do Alto Douro"

- "Papa em Lisboa. Câmaras gastam mais do que Governo, Igreja não revela"

- "Exposição. Serralves mostra Alexander Calder e Dan Grham. Carla Filipe e António Júlio Duarte"

- "Monte Estoril. O icónico edifício Cruzeiro vai renascer como Academia das Artes"

No Correio da manhã:

- "Mais dinheiro no salário a partir de fevereiro. Mexida no IRS para quem ganha até 964 euros brutos"

- "Escola perde 17.400 professores em 10 anos"

- "Schmidt agarra Enzo: 'Está muito feliz aqui'"

- "FC Porto-AC Viseu (3-0). Dragão quer a Taça que lhe falta"

- "Mercado. Porro mais perto de Inglaterra"

- "Banco de Portugal. PSD aperta Costa no caso de Isabel dos Santos"

- "Polémicas na igreja. 'Homossexualidade é pecado', diz Francisco"

- "'Malapata'. Empresário diz que tem conta de 30 milhões com Vieira"

- "Ucrânia. Tanques americanos juntam-se aos Leopard 2"

No Jornal de Notícias:

- "Estado obrigado a indemnizações a lesados do BPN"

- "Falta de professores agrava-se em algumas disciplinas e afeta milhares de alunos"

- "FC Porto 3-0 Ac. Viseu: Dragão tomba viriatos"

- "[Jornada Mundial da Juventude]: Lisboa espera retorno financeiro"

- "Vila do Conde: Câmara anula obra, mas paga 200 mil euros a empreiteiro"

- "Mobilidade: Duplicam postos de carregamento elétrico"

- "Ucrânia: Biden afirma que envio de tanques não ameaça Rússia"

- "Vaticano: Papa condena criminalização de relações homossexuais"

- "Sporting: Porro preso por detalhes a caminho do Tottenham"

No Diário de Notícias:

- "Braço de ferro nas escolas: Dia 08 há nova greve dos professores"

- "Viktoria Kaufmann-Rieger, administradora da SIVA-PHS: 'Preço dos automóveis vão continuar a subir' -- 'Fechámos 2022 com mais 10,2% de receitas'"

- "Mobilidade elétrica: Novos postos de carregamento rápido mais que duplicaram"

- "Arquivos militares: Documentos que contam a história da Guerra Colonial ainda são secretos?"

- "Novas tabelas: Alívio no IRS dá até mais 45 euros no final do mês"

- "Casa do Alentejo, em Lisboa: 100 anos de música, costumes, história e sabores"

No Negócios:

- "Governo investe 77 milhões em inteligência artificial"

- "Novos dados dos Censos mudam alojamento local em Lisboa"

- "Empresas têm 3,9 mil milhões em dívida a devolver este ano"

- "Novo líder da Concorrência teria estado impedido em 20% das coimas"

- "Aviação: Lisboa não terá outro aeroporto esta década, diz Santander"

- "União Europeia: Fundos cripto protegem banca do aperto regulatório"

No A Bola:

- "Sporting: Lamptey para o lugar de Porro"

- "Grimaldo deixará o Benfica!"

- "FC Porto-AC Viseu (3-0). Dragão na final como se esperava"

- "Celebra hoje 60 anos. Parabéns José Mourinho"

No Record:

- "Leão bateu o pé. Porro. Tottenham obrigado a pagar cláusula"

- "FC Porto-AC Viseu (3-0). Favoritismo confirmado"

- "P. Ferreira-Benfica. 'Vejo Enzo muito feliz no Benfica', Schmidt elogia argentino"

- "Futebol feminino. Benfica-Sporting (4-1). Águia mais forte"

- "Furacão Mourinho faz 60 anos"

- "Segue em prisão domiciliária. [Empresário] César Boaventura acusado de 10 crimes"

E no O Jogo:

- "FC Porto 3-0 Ac. Viseu: Final feliz"

- "Sporting: Porro já prepara as malas"

- "P. Ferreira -- Benfica: Schmidt amarra Enzo"

- "Braga: Médio Gragera entra no radar dos minhotos"

- "José Mourinho: Um bolo de aniversário com 26 títulos"

- "Andebol: Primeira entrevista do selecionador Paulo Jorge Pereira após o mundial: 'Disse aos jogadores que os amava'"